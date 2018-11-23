23 ноября на улицах Киева появились рекламные борды с изображением лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и провокационными лозунгами.

В частности, на бордах красуются надписи: "2019 - последний шанс для бабушки", "Подняла цену на газ в 2018. Подниму в 2019". Также на щитах размещены имя и фамилия кандидата в президенты Юлии Тимошенко и ее не самые удачные, отфотошопленные фотографии, на которых лидер "Батькивщины" искусственно состарена.

Отметим, что на первый взгляд борды похожи на агитационную наружную рекламу "Батькивщины", на них так же написано "Новый курс Украины" и даже есть ссылка на сайт одноименного форума, который проводила Тимошенко в Киеве.

Антиреклама размещена в центре и на выездах из столицы. Корреспондент "Страны" сфотографировал один из бордов на Подоле, на Набережно-Крещатицкой улице:

Фото: "Страна"

Фото: glavcom.ua

Напомним, Юлия Тимошено планирует баллотироваться на президентских выборах 2019. По данным на начало ноября 2018 года, в первом туре на выборах президента Украины за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 13,4% украинцев. Таким образом, Тимошенко возглавила президентский рейтинг.

Также мы писали, что "Батькивщина" в апреле - сентябре 2018 года потратила на рекламу около 100 миллионов гривен. В летний период началась активная кампания "Нового курса", поэтому, предполагает КИУ, логично считать, что абсолютное большинство денег было потрачено на эти цели.