Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро позволил себе послабление в спортивной диете, за что и получил от тренера команды Хосепа Гвардиолы взбучку. Аргентинский легионер во время международной паузы, находясь в США, записал видео, где он ест огромный бургер и выложил видео в сеть.

Видео: Entertainment is Fun

Наставник "горожан" посчитал это нарушением режима и игроку пришлось оправдываться перед Гвардиолой за свой гастрономический проступок, передает Футбол 1 со ссылкой на Sky Sports.

"Рядом со мной на видео мой друг из Лос-Анджелеса. Мы просто хотели снять это на камеру, я не собирался съедать его весь. Но Пеп мне сказал: "О чем ты думал, когда ел это?".

Ранее "Страна" сообщала, что Усик поздравил Манчестер Сити с победой в дерби и Гвардиола сделал селфи с нашим боксером.