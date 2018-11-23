Стало известно, где в Киеве ограничат движение из-за мероприятий к годовщине Голодомора
В Киеве из-за мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора с 20:00 пятницы, 23 ноября, и в течение субботы, 24 ноября, возможны ограничения движения. Об этом со ссылкой на Управление госохраны сообщила пресс-служба КГГА.
"В примерный период времени с 20:00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября 2018 года возможны временные ограничения движения", - сообщили в администрации.
Также указаны локации, где могут ограничить движение:
- ул. Лаврская (от ул. Цитадельной к аллее Героев Крут)
- аллея Героев Крут;
- ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)
- ул. Трехсвятительская;
- ул. Михайловская;
- ул. Десятинная;
- Михайловская площадь;
- ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)
- Парковая дорога;
- ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)
площадь Конституции.
Также уточняется, что движение общественного транспорта на улице Лаврской будет приостановлено в период с 7:00 24 ноября до завершения государственных мероприятий.
Как сообщила пресс-служба президента Украины, Петр Порошенко завтра в 15:20 примет участие в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодоморов на территории Национального музея жертв Голодомора на улице Лаврской.
Ранее "Страна" писала о том, что в Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.
Также мы сообщали, что в Госархиве в материалах дела времен Голодомора нашли кусочек хлеба.