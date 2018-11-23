В Киеве из-за мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора с 20:00 пятницы, 23 ноября, и в течение субботы, 24 ноября, возможны ограничения движения. Об этом со ссылкой на Управление госохраны сообщила пресс-служба КГГА.

"В примерный период времени с 20:00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября 2018 года возможны временные ограничения движения", - сообщили в администрации.

Также указаны локации, где могут ограничить движение:

  • ул. Лаврская (от ул. Цитадельной к аллее Героев Крут)
  • аллея Героев Крут;
  • ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)
  • ул. Трехсвятительская;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Десятинная;
  • Михайловская площадь;
  • ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)
  • Парковая дорога;
  • ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)
    площадь Конституции.

Также уточняется, что движение общественного транспорта на улице Лаврской будет приостановлено в период с 7:00 24 ноября до завершения государственных мероприятий.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Петр Порошенко завтра в 15:20 примет участие в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодоморов на территории Национального музея жертв Голодомора на улице Лаврской.

Ранее "Страна" писала о том, что в Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

Также мы сообщали, что в Госархиве в материалах дела времен Голодомора нашли кусочек хлеба.

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