Львов оказался на втором месте в мировом списке лучших городов для людей, работающих удаленно. Он опубликован на сайте издания Lonely Planet.

Рейтинг составлялся с учетом скорости интернета, погодных условий, безопасности, стоимости аренды и еды, а также общего дружелюбия местных жителей.

За "условия" принималось проживание фрилансера в городе до трех месяцев в одном недорогом отеле в центре и питание три раза в день. Возглавил рейтинг Гаосюн в Тайване с месячной оплатой "условий" в $956.

Гаосюн, фото: Shutterstock

На втором месте оказался Львов. Проживание в столице Галичины обойдется удаленному работнику в $837 за месяц.

Львов, фото: Shutterstock

Третье место досталось вьетнамскому курорту Нячанг. Там придется потратить около $539 за месяц.

Нячанг, фото: lonelyplanet.com

Также в топ-10 вошли столица Непала, городу Катманду ($651), вьетнамский город Ханой ($859 ), Коломбо на Шри-Ланке ($995), Чианграй в Таиланде ($994), Далат во Вьетнаме ($909), киргизский Бишкек ($947) и Керетаро в Мексике ($847).

Как сообщала "Страна", в Украине родители зарабатывают миллионы, снимая детей для Youtube. По данным ресурса Socialblade, детский контент – самый востребованный в украинском YouTube. Трехлетние видеоблогеры дарят миллионам мам минуты спокойствия, а взамен получают недетскую прибыль.

Отметим, что группа Green Grey опубликовала видеоклип, который снимали на улицах Львова.