Самый дорогой футболист мира, бразилец Неймар недоволен своим положением в ПСЖ. Он хочет покинуть французский клуб и вернутся обратно в Барселону. Однако "блаугранас" выставили ему своего рода ультиматум, чтобы этот переход состоялся. Об этом передает Goal со ссылкой на источники в каталонском клубе.

Представители Неймара уже провели неафишируемые переговоры с несколькими директорами Барселоны, которые и дали подробные инструкции о том, как такая сделка может состояться.

Барселона считает, что Неймар должен публично заявить о своем желании сменить команду. Это повлияет на позицию ПСЖ по вопросу возможного трансфера.

Также окружению Неймара заявили, что часть болельщиков Барселоны крайне недовольна тем, как Неймар покинул клуб. В связи с этим футболист должен в публичном заявлении признать, что его переход в ПСЖ был поспешным.

Вероятнее всего, бразильцу придется пойти на понижение оклада в случае возвращения в Каталонию. В ПСЖ он зарабатывает 40 миллионов евро в год.

Ранее "Страна" сообщала, что Неймар признался, что симулировал на ЧМ-2018 и попросил прощения.