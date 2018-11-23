Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, почему не едет с концертами в Украину. Об этом он высказался в интервью журналу "Россия в глобальной политике".

В ответ на вопрос о возможных концертах в Украине Шнуров ответил отрицательно. Он также подчеркнул, что не разделяет мнение артистов, что "артист должен быть выше политики".

"Если я туда (в Украину - Прим. Ред.) поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после", - заявил Шнуров.

Свой ответ музыкант подытожил, задавшись вопросом о том, зачем ему это нужно.

Отметим, что в своем интервью 2016 года Шнуров говорил, что приехать в Украину не может, поскольку "дома свои же заклюют".

Ранее "Страна" писала о том, что лидер "Ленинграда" Шнуров подтвердил женитьбу на девушке, которая моложе его почти на 20 лет и заявил, что любит наступать на одни и те же грабли.

Также мы сообщали, что в новом клипе "Ленинграда" "Балалайка" Шнуров стал психологом и коучем.