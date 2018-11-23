Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (крузервейте) Александр Усик еще не знает, когда выйдет на ринг в следующий раз. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу USYK17.

"Не могу сказать, когда будет следующий бой, хочу чуть-чуть восстановиться. Думаю, что будет. Мне внутри что-то подсказывает, что это надо сделать. По-другому ты не завоюешь супертяжелый дивизион, признание людей и известность в других странах", - сообщил боксер.

Он намерен провести в Англии, где одержал победу над Тони Белью, еще минимум 3 боя. Усик также не исключил и увеличение числа боев на Острове.

"Все зависит о того, кто будет противником. Это может быть и в Англии, и в США. И я пока не говорю, что я точно решил подниматься в супертяжелый вес. Надо пообщаться с "умами" бокса, но последнее слово за мной. В таком случае вообще не надо будет худеть", – сказал Усик.

Видео: youtube.com/USYK17

Как сообщала "Страна", украинский боксер Александр Усик поднялся в рейтинге BoxRec, после победы над Тони Белью.

Отметим, что Александру Усику вручили первый в истории Украины Кубок легенд.