Верховная Рада всю прошедшую ночь проводила заседание, чтобы принять госбюджет на 2019 год. Народные депутаты, народ, как известно, эмоциональный и умеющий жить полной жизнью, не отказали себе в этом удовольствии в стенах парламента. Фотокорреспонденты подсмотрели, что происходило в Раде ночью, где лишь в 6 утра за принятие в целом законопроекта №9000 проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226.

Заявления внефракционного народного депутата Юрия Левченко о том, что в сессионном зале невозможно было находиться из-за стойкого запаха перегара, оставим на его совести. Потому что снимков, где бы депутаты наливали и злоупотребляли алкоголем - нет.

А вот фотографий в соцсетях, где заметны скрученные дули и сложенные "в молитве" руки - хоть отбавляй.

Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Обсуждение законопроекта о госбюджете было напряженным, поэтому не обошлось без проявления эмоций.

Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Кстати, народные избранники и избранницы не побоялись на принятие важнейшего закона "выгулять" красный цвет. Так, в ярко-красном платье была замечена нардеп от БПП Ирина Луценко, также красный использовала в своем луке избранница от БПП Ольга Червакова, которая все еще была на костылях. А в красных галстуках пришли лидер радикалов Олег Ляшко и скандальный "янтарный" Борислав Розенблат.

Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Ранее "Страна" сообщала, как Рада приняла бюджет-2019 с минимальным ростом соцстандартов, но с миллиардом для Порошенко.