Групповой этап Лиги наций завершился, уже определились неудачники, которые понизились в классе, и чтобы поставить точку в турнире, осталось только выявить победителя. В финальной стадии Лиги наций в июне 2019 года сыграют Португалия, Англия, Швейцария и Нидерланды. Они то и определят первого в истории триумфатора нового турнира.

Кто, где, когда и с кем сыграет?

Жеребьевка финальной стадии Лиги наций пройдет 3 декабря в Дублине и начнется в 14:30 по центральноевропейскому времени, передает пресс-служба УЕФА. Время и места проведения матчей будут определены позже. Финальная стадия дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА представляет собой мини-турнир, который пройдет в июне 2019 года с участием Португалии (хозяйка), Англии, Швейцарии и Нидерландов.

5 июня: Полуфинал 1

6 июня: Полуфинал 2

9 июня: Матч за третье место

9 июня: Финал

Португальцы предложили для проведения турнира стадионы "Драгау" в Порту и "Афонсу Энрикеш" в Гимарайнше.

Регламент финального турнира

Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если к концу основного времени матча счет будет равным, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет право на четвертую замену. Если и это не поможет определить победителя, судьба встречи решится в серии 11-метровых. В ходе всех матчей будет использоваться компьютерная система определения взятия ворот.

Кубок для победителя и деньги для всех



В первую очередь победитель Лиги наций пролучит 71-сантиметровый трофей из монетного серебра. Что касается денежных бонусов, участники получат следующие призовые:

Победитель - 7,5 млн. евро

Финалист - 6,5 млн. евро

Третье место - 5,5 млн. евро

Четвертое место - 4,5 млн. евро

Эти суммы уже включают в себя по три миллиона, которые участники финального раунда гарантировали себе как победители групп Лиги А: 1,5 млн выплат солидарности плюс 1,5 млн призовых за первое место в своих группах. Общий фонд выплат солидарности и бонусов для 55 ассоциаций, принимавших участие в Лиге наций, составил 76,25 млн евро.

Ранее "Страна" сообщала, что Германия досрочно вылетела из элиты Лиги наций.