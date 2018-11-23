21 ноября в Парковом презентовали новые модели IQOS – IQOS 3 и IQOS Multi. Управляющий директор Philip Morris Ukraine показал, как будут выглядеть новые версии IQOS, рассказал о «начинке» гаджетов и планах компании.

Разрабатывая следующие модели устройств, компания отказалась от шаблонного подхода. У истоков концепции новых гаджетов стояли не инженеры и дизайнеры, а сами пользователи IQOS. За два года было собрано достаточно отзывов и пожеланий потребителей, чтобы, опираясь на них, создать новинки. Так появились IQOS 3 и IQOS 3 Multi.

IQOS 3 основывается на функционале своего предшественника – IQOS 2.4+, но с обновленным роскошным дизайном и прокачанными техническими характеристиками. IQOS 3 Multi кардинально отличается от предыдущих моделей и, скорее, напоминает одного из клонов айкос – glo. Возможно, это было сознательным шагом производителя, призванным закрепить лидирующее положение на рынке. IQOS 3 Multi позволяет использовать несколько стиков подряд, не делая перерыв на короткую дозарядку после каждого перекура.

Если собрать вместе всю информацию о новых IQOS, то станет ясно, что главные изменения произошли по 5 направлениям:

1. Функциональность. Как было сказано выше, новый IQOS 3 Multi позволяет использовать сколько хочешь стиков подряд без перерывов на подзарядку. В обеих моделях также улучшены основные технические характеристики устройств.

2. Защита. Благодаря системе Protect Plus девайсы стали крепче и надежнее, а аккумулятор – долговечнее. Повышенная ударостойкость IQOS позволяет избежать случайных повреждений.

3. Простота использования и «юзабилити». Теперь стало интуитивно понятно, как пользоваться устройством, даже если взял его в руки впервые: количество кнопок и индикаторов сократили, систему световых и вибро-сигналов упростили, чувствительные к поломкам подвижные элементы перенесли на магниты, все неоднозначные и спорные моменты в эксплуатации упразднили.

4. Кастомизация. Судя по тому, что все лимитированные коллекции IQOS распродавались в считанные дни, новых необычных цветов пользователям всегда было мало. Для новых моделей о расцветках позаботились заранее. Хотя в базовой линейке устройств всего 4 основных цвета, зато за счет съемных элементов и аксессуаров их можно миксовать с любыми другими. Суммарно производитель предлагает 576 различных цветовых комбинаций.

5. Дизайн высокого класса. Утонченные линии и закруглённые контуры, премиальное, приятное на ощупь покрытие – настоящий образец эргономичности и лаконичности. По дизайну новые IQOS однозначно можно ставить в один ряд с признанными мэтрами – iPhone и MacBook.

Продажи IQOS 3 стартуют 1 декабря на официальном сайте iqos.ua и в сети фирменных магазинов бренда. И можем сразу же публиковаться, заранее спасибо