В пятницу, 23 ноября, в Верховной Раде отказались отменять результаты голосования, которым накануне были внесены изменения в Бюджетный кодекс.

Предусматривающий такую отмену проект постановления, который зарегистрировала в парламенте накануне группа нардепов (всего - 5 человек), поддержали 11 народных депутатов. Проект постановления представлял нардеп Андрей Ильенко.

Пять нардепов голосовали против, 17 воздержались. Еще 193 народных депутата - не голосовали вообще.

"Мы считаем, что вчерашняя ситуация в парламенте была очередным примером системного нарушения регламента. И если мы даже не говорим о сути этих решений, которые являются олигархическими в своей основе и принимались не в интересах украинского народа, а в интересах олигархата, то даже по форме мы видим многочисленные нарушения, которые происходили. Начиная от массового тотального кнопкодавства, которое было вчера в стенах Верховной Рады - уже неприкрытого, без каких-либо намеков на стеснительность и попытки это спрятать... Такими же были другие нарушения", - сказал Ильенко, аргументируя отмену изменений Бюджетного кодекса.

После того, как Рада рассмотрела данный проект постановления, спикер Андрей Парубий получил возможность подписать вчерашнее решение об изменениях в Бюджетный кодекс.

Как сообщала "Страна", в ночь на черную пятницу, 23 ноября, депутаты Верховной Рады провели ряд решений, которые, по задумке Банковой, должны помочь Петру Порошенко выиграть президентские выборы.

Речь идет о кадровых рокировках в Кабмине (депутаты уволили министра АПК Кутового и назначили министром финансов Оксану Маркарову, а министром по делам ветеранов бывшего пресс-секретаря самого Петра Порошенко Ирину Фриз), голосованию за Бюджет-2019 и закреплению курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

Отметим, что после бюджетной ночи на работу в Раду пришли 237 нардепов. Спикер открыл заседание с четвертой попытки.