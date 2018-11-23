В Полтавской области неизвестные украли самолет АН-2 (так называемый кукурузник), 6 комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что похищенный самолет и комплекты навесного оборудования, а также неисправный двигатель хранились на территории бывшего аэродрома в с. Божковское.

По данному факту начато досудебное расследование ч.5 ст.185 УК Украины ("Тайное похищение чужого имущества (кража) в особо крупных размерах", предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества).

АН-2 (кукурузник). Фото: из открытых источников

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