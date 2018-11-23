В порт "Южный" прибыло судно с 80 тыс. тонн антрацита южноафриканского происхождения из Роттердама, который пополнит склады Криворожской ТЭС ("ДТЭК Днепрэнерго"). Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго", пишет Интерфакс-Украина.

В компании напомнили, что Криворожская ТЭС работает на дефицитном антраците, который не добывается на контролируемой Украиной территории, поэтому было принято решение закупить необходимый объем угля в Роттердаме. "Сегодня усилия компании направлены на то, чтобы ТЭС "ДТЭК" работали на украинском угле. В октябре мы перевели третий по счету блок Приднепровской ТЭС на газовый уголь. Теперь готовим к переводу один из блоков Криворожской станции", - отметили в "ДТЭК Энерго".

Напомним, ранее в "ДТЭК" сообщили, что с захваченных шахт компании на неподконтрльном Донбассе через Россию в ЕС идет до 2 миллионов тонн антрацита. В частности, польские компании приобрели около 300 тысяч тонн.

Постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года в цену производимой украинскими теплоэлектростанциями электроэнергии была заложена стоимость угля по так называемой формуле "Роттердам плюс", которая рассчитывается исходя из цен на уголь в порту Роттердама и стоимости его доставки в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что ввоз антрацита из России в Украину составил почти 80 процентов всего импорта.

Также мы писали о том, что Минэнерго обещает сократить потребление дефицитного антрацита для украинских ТЭС.