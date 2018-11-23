В международной федерации футбола (ФИФА) может вспыхнуть новый громкий скандал. Экс-президент организации Зепп Блаттер ведет активную кампанию против действущего главы ФИФА Джанни Инфантино и добивается проведения против него антикоррупционного расследования, передает Yahoo Sports.

Блаттер обвинил Инфантино в регулярных встречах с генеральным прокурором Швейцарии с целью наладить отношения и узнать подробности о ходе расследования дела о коррупции в ФИФА.

"Комитет ФИФА по этике должен что-то предпринять, начать расследование в отношении Инфантино. Где та прозрачность и открытость, которые проповедовал Инфантино во время своей предвыборной кампании?

Он должен сам обратиться к комитету по этике, чтобы продемонстрировать, что он ни в чем не виновен. Инфантино встречался с Лаубером несколько раз, в то время как меня допрашивали лишь один раз с того момента, как против меня было возбуждено дело в сентябре 2015 года", - сказал Блаттер.

Напомним, что Джанни Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, сменив на посту Блаттера, который после коррупционного скандала был отстранен от футбольной деятельности.

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