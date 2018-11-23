В городе Пятихатки (Днепропетровская область) нетрезвый водитель сбил 31-летную беременную женщину и ее 2-летнего сына, которые стояли на обочине дороги. Оба пострадавших госпитализированы. Об этом сообщается на сайте ГУПН в Днепропетровской области.

Уточняется, что ДТП произошло в четверг, 22 ноября, в 9:13 на улице Александрийской.

"В результате наезда 31-летняя женщина, которая находится на 8-м месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил незначительные ушибы. Он также доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

50-летний водитель задержан. Сразу после ДТП полицейские провели его освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Содержание алкоголя в его крови составило 2,22 промилле.

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