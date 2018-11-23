Официальные Мадрид и Лондон не могли согласовать свои позиции относительно условий выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом вечером в четверг, 22 ноября, в твиттере заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы наложим вето на соглашение по Brexit", – отметил испанский премьер.

В сообщении также говорится, что после разговора Санчеса с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй позиции Испании и Великобритании "по-прежнему далеки".

Ранее Педро Санчес предупредил, что Испания заблокирует сделку по выходу Британии из ЕС, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара.

Скриншот: twitter.com/sanchezcastejon

Британия из-за разногласий вокруг "брексита" оказалась на грани введения чрезвычайного положения, распада правительства и самого серьёзного за послевоенную историю политического кризиса, который грозит ударить в том числе и экономически по всему европейскому континенту.

Напомним, что власти Евросоюза в пятницу, 23 ноября, будут решать вопрос Гибралтара, из-за которого Испания может заблокировать Brexit.