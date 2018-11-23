В донецком Шахтере решили заняться женским футболом и создать футбольную команду для девочек. Об этом сообщает пресс-служба команды в Facebook.

"Shakhtar Social Foundation объявляет о создании футбольной команды девочек в Харькове. 8 декабря в харьковском фитнес-клубе "Волна" (ул. Астрономическая, 7а) состоится тестовая тренировка для девочек 2011 и 2012 года рождения, по итогам которой будет сформирована команда из 20 игроков. Группа продолжит регулярные занятия футболом в Харькове под руководством квалифицированных детских наставников. Все пришедшие на тренировку получат сувениры и подарки.



Чтобы попасть на отбор, нужно зарегистрироваться по ссылке https://goo.gl/forms/ UYJ765nFQ26tPfzz1 или позвонить в кол-центр по телефону 0 800 300 314. После этого участницы будут проинформированы о точном времени просмотра. Команда девочек создается фондом Shakhtar Social для популяризации женского футбола в рамках партнерства с Фондом народонаселения ООН в Украине - UNFPA Ukraine по достижению гендерного равенства", - рассказали в клубе.

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Ранее "Страна" сообщала, что в перерыве матча Шахтер - ФК Львов дрон доставит на трибуны футбольный мяч для счастливчика.

Также мы рассказывали, что полузащитник Шахтера Марлос не успеет восстановиться к решающему матчу против Хоффенхайма в Лиге чемпионов.