Стали известны лучшие фотографии шестого конкурса "Вики любит Землю 2018". Эти десять фотографий природных достопримечательностей Украины, получивших высокие оценки от жюри шестого конкурса фотографий для Википедии и википроектов. Об этом говорится в сообщении "Викимедиа Украина".

Первое место заняло фото из Донецкой области, второе и третье - снимки из Ивано-Франковской области. Масштабнее всего по оценкам жюри удалось зафиксировать места на территории Украинских Карпат (7 фото, сделанных на территории Карпатского национального природного парка и других природных территориях), две фотографии, сделанные в Крыму, и одно фото - из Донбасса.

Среди восьми имен авторов фотографий - неоднократные победители конкурса прошлых лет и мастера фотографии: Дмитрий Балховитин, Михаил Ременюк, Роксана Баширова, Николай Хорошков, Алексей Карпенко, Виталий Башкатов. Еще два автора - Сергей Мельник и Александр Рыжков - приняли участие в конкурсе в этом году впервые.

"В течение мая 2018 286 участников погрузили в Викисклад более 10 тысяч фотографий, запечатлевших 1900 объектов природно-заповедного фонда нашей страны. В общем, за 6 лет конкурса участники сфотографировали более 3000 объектов (более 40% от общего количества, что есть в Украине), а волонтеры создали полный список объектов в пространстве Википедии и функционал по загрузке, что позволило сделать процесс участия удобным и доступным каждому. Также вне рамок конкурса создавались и сами статьи об объектах природно-заповедного фонда. Всего таких статей в Википедии уже около 7000", - говорится в нем.

Отмечается, что цель конкурса "Вики любит Землю" - собрать фотографии всех природно-заповедных объектов Украины для иллюстрации статей о них в Википедии.

Фото: wikilovesearth.org.ua

Фото: wikilovesearth.org.ua

Фото: wikilovesearth.org.ua

Фото: wikilovesearth.org.ua

Фото: wikilovesearth.org.ua

Фото: wikilovesearth.org.ua

Фото: wikilovesearth.org.ua

Фото: wikilovesearth.org.ua

Фото: wikilovesearth.org.ua

Фото: wikilovesearth.org.ua

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