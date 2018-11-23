Со вторника, 27 ноября, официально начинает свою работу Государственное бюро расследований (ГБР), которое уже прозвали "украинским ФБР". В этот же день ГБР откроет первые уголовные производства.

Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба в интервью, опубликованном в пятницу, 23 ноября, в издании "Урядовый курьер".

Директор ГБР Роман Труба сообщил о начале деятельности Госбюро расследований с 27 ноября 2018 года как центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Ранее в ноябре Труба сообщал, что на 27 ноября запланировано назначение 295 следователей ГБР и принятие присяги. Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

"Страна" разбиралась, как Tinder и студентка КПИ могут похоронить "украинское ФБР". Все началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам.

Отметим, что ГПУ не проводила люстрационную проверку главы Трубы.