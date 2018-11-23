Во Львовской области киберполиция обнаружила хакера, который модифицировал одно из вредоносных программных обеспечений и инфицировал им почти 2 тысячи устройств в 50 странах мира. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Во время проведения досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению указанных преступлений причастен 42-летний житель региона. "Он на собственном компьютере установил программный центр управления троянской программы и модифицировал его. В дальнейшем, злоумышленник распространял клиентские версии вируса", - уточнили в полиции.

Специалисты из киберполиции провели анализ вредоносного программного обеспечения. По их информации, вирус предоставляет полный удаленный доступ к подконтрольным компьютерам: возможность загружать и удалять файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять приложения, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео с встроенных или внешних камер, и тому подобное.

"Кроме того, вирус DarkComet имеет кейлоггер (мониторинг нажатых клавиш), монитор буфера обмена, целый набор утилит для работы с сетью, а также предоставлял злоумышленнику возможность удаленно выключать и перезагружать пораженный компьютер. Программа использует бэк-коннект, то есть сама инициирует соединение с управляющей машиной", - добавили киберсыщики.

Правоохранители зафиксировали факт распространения и использования вредоносного программного обеспечения, предназначенного для удаленного доступа и управления компьютером жертвы. Сразу же по данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК Украины (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт).

Фото: npu.gov.ua

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