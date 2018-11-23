Основатели итальянского дома моды Dolce&Gabbana (D&G), оказавшиеся в центре громкого скандала в Китае, извинились перед китайским народом по этому поводу. Видеозапись совместного заявления Стефано Габбана и Доменико Дольче опубликовали в пятницу, 23 ноября, на официальном аккаунте D&G во всекитайской социальной сети Weibo.

"Мы придаем большое значение этому заявлению с извинениями. Еще раз хотим выразить свои глубочайшие извинения китайскому народу во всем мире", - сказали модельеры. Они выразили надежду на то, что китайский народ простит их за недостаток знаний о культуре Китая.

"Мы всегда горячо любили Китай, и многочисленные поездки заставили нас еще больше полюбить китайскую культуру. Естественно нам необходимо еще многому научиться", - говорится в обращении, которое было записано на итальянском языке с субтитрами на китайском. В конце минутного видео основатели дома моды вместе произнесли слово "простите" на китайском языке, пообещав, что такое больше не повторится.

Напомним, что в среду, 21 ноября, итальянский дом моды Dolce&Gabbana вынужден был отложить показ в Шанхае из-за скандала в китайских социальных сетях вокруг появившегося в интернете рекламного ролика компании и якобы некорректных высказываний самого Стефано Габбана. Началось все с публикации в соцсетях видеороликов дома моды, в которых китайская модель пытается есть пиццу, спагетти и канноли. При этом голос за кадром комментирует ее неудачные попытки использовать для этого палочки фразами, которые многие китайские интернет-пользователи сочли унизительными и даже расистскими. Позже дом моды удалил ролики из интернета.

Затем в китайской соцсети Weibo появились скриншоты сообщений, которые приписываются одному из основателей дома моды Стефано Габбана. В переписке он якобы заявляет, что видео "было удалено из китайских соцсетей, поскольку" его офис глуп, как и большинство китайцев". Кроме того, в сообщениях, авторство которых приписывается модельеру, содержатся нелицеприятные отзывы о самом Китае, его культуре, в том числе о гастрономических пристрастиях китайцев.

Итальянский дом моды и сам Габбана заявили в социальных сетях, что стали жертвой взлома аккаунта. "Мой аккаунт в Instagram был взломан, мой офис сейчас работает над этим. Я люблю Китай и китайскую культуру. Я приношу глубокие извинения за то, что произошло", - говорится в сообщении Габбана в Instagram.

Видео: youtube.com/Hong Kong Free Press

Как сообщала "Страна", самым популярным политиком мира назвали коммуниста, который обошел Путина. Си Цзиньпину удалось укрепить экономическую роль КНР, он также начал социально ориентированную политику, имеющую, однако, некоторые пределы.

Напомним, что самая крупная в мире платежная система UnionPay International входит в Украину из Китая.