Опубликован список адресов в Киеве, где сегодня утром отключили воду
В Киеве утром, 23 ноября, из-за аварии сети холодного водоснабжения отключили воду на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
По состоянию на 10:00 23 ноября аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений на сети. Вследствие этого временно отсутствует холодная вода по следующим адресам:
- пр-т. Победы, 23А;
- ул. Большая Васильковская, 134;
- ул. Даниила Щербаковского, 57;
- ул. Шепетовская (частные дома);
- ул. Шевченко, 149 - 193;
- ул. Владимира Покотило, 1, 3;
- пр-т. Леся Курбаса, 5Б;
- ул. Борщаговская, 126.
В "Киевводоканале" обещают, что повреждения устранят в течение суток.
Ранее "Страна" сообщала, что из-за масштабного ремонта в разных районах Киева не будет холодной воды.
Также мы писали о том, что в Киеве опубликовали список адресов, где отключат на три дня воду.
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