В Киеве утром, 23 ноября, из-за аварии сети холодного водоснабжения отключили воду на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

По состоянию на 10:00 23 ноября аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений на сети. Вследствие этого временно отсутствует холодная вода по следующим адресам:

пр-т. Победы, 23А;

ул. Большая Васильковская, 134;

ул. Даниила Щербаковского, 57;

ул. Шепетовская (частные дома);

ул. Шевченко, 149 - 193;

ул. Владимира Покотило, 1, 3;

пр-т. Леся Курбаса, 5Б;

ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" обещают, что повреждения устранят в течение суток.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за масштабного ремонта в разных районах Киева не будет холодной воды.

Также мы писали о том, что в Киеве опубликовали список адресов, где отключат на три дня воду.