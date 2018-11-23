Заместитель генпрокурора Евгений Енин раскритиковал иск активистов "Центра противодействия коррупции" в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они оспорили засекречивание текста решения украинского суда о конфискации $1,5 миллиарда Виктора Януковича.

Об этом замгенпрокурора написал в Facebook.

Поясняя свое недовольство Енин сообщил, что Эгмонтская группа (неформальное объединение подразделений финансовой разведки разных мира) в сентябре признала финансовое расследование Госфинмониторинга Украины о преступлениях времен Януковича лучшим в мире.

Именно на основании расследования Госфинмониторинга сотрудникам ГПУ удалось вернуть в госбюджет более $1,3 млрд в 2017 году.

"Но у отечественных активистов отсутствуют авторитеты - они гордо идут в ЕСПЧ обжаловать решение ГПУ относительно засекречивания этого приговора суда", - возмутился заместитель генпрокурора.

"Способствует ли подобный шаг подъему имиджа Украины на международной арене? Удивляет ли то, что действия активистов на 100% вписываются в канву интересов "овоща". О чем вообще идет речь: о полезных идиотах или о циничной государственной измене или содействии преступной организации?", - заявил Енин.

Фото: facebook.com/eugene.enin

"Страна" разбиралась, как травма Януковича в Москве может сорвать приговор экс-президенту в Киеве. В понедельник, 19 ноября он должен был по видеосвязи сказать свое последнее слово, после чего судьи удалились бы в совещательную комнату. В теории после этого прозвучал бы приговор, вынесение которого власти готовили в аккурат к 5-й годовщине начала Майдана.

Отметим, как в банке Порошенко прокомментировали вывод миллиардов Януковича.