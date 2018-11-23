В городе Мюлуз во Франции полиция арестовала семью по подозрению в убийстве девятилетнего ребенка за отказ выполнить уроки, сообщает BBC.

Всего в квартире находилось четверо детей: два брата и две сестры. Когда младший брат отказался делать домашнее задание его начали избивать. По данным СМИ, мама детей в это время была в командировке, однако активно призывала наказать ребенка. Ее тоже арестовали.

У ребенка не выдержало сердце, а по выводам специалистов, причиной смерти стали нанесенные ему удары. Все четверо членов семьи находятся под стражей и являются фигурантами уголовного расследования.

В настоящее время французский парламент рассматривает вопрос о запрете физического наказания детей.

Ранее "Страна" сообщала, как нелегальный мигрант спас ребенка и получил за это гражданство Франции.

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