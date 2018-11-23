В пятницу, 23 ноября, спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее заседание парламента. После "ночи принятия бюджета-2019" в зале сначала зарегистрировались 176 народных депутата, со второй попытки - 195, и с третьей - 212. Спикер несколько раз призывал лидеров фракций, чтобы они обеспечили явку нардепов. И после четвертой попытки на табло высветилась цифра 237. Об этом сообщает 112 Украина.

В Раде уже присутствуют члены Кабмина во главе с премьером Гройсманом.

Традиционно для пятницы в парламенте пройдет "час вопросов к правительству", затем будут оглашены депутатские запросы. После народные избранники получат возможность для выступления.

В 15:00 в Раде пройдет специальное заседание, посвященное памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Как сообщала "Страна", в Раде всю ночь 23 ноября кипела бурная работа. Нардепы приняли госбюджет-2019 и поправки а Налоговый кодекс.

Напомним, что в Украине в десятки раз повысили штрафы за мелкие правонарушения и пьянство за рулем.