Британский бизнесмен Уильям Браудер заявил, что Россия постоянно использует Интерпол в своих интересах и призвал правительство Канады поставить вопрос об ее исключении из Интерпола. Об этом сообщает телеканал CBS.

Делая такое заявление, Браудер ссылался на конституцию этой международной организации, в которой есть пункт, позволяющий исключать из состава Интерпола страны, использующие его в своих интересах.

"Этот пункт никогда не применялся. Однако сейчас у правительства Канады есть возможность исключить Россию из Интерпола так же, как Россия была отстранена от Олимпийских игр", - напомнил Браудер.

Он подчеркнул, что Интерпол "не должен быть оружием диктатуры".

Отметим, что Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, посвятил большую часть своей жизни разоблачению коррупции внутри Кремля и мести за смерть юриста фонда Сергея Магнитского.

Ранее "Страна" писала о том, что новым главой Интерпола стал кореец Ким Чонгчанг.

Также мы сообщали, что Кремль обвинил Вашингтон в грубом вмешательстве в выборы главы Интерпола.