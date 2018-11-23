Сегодня, 23 ноября, власти Индонезии объявили о завершении опознания тел погибших при крушении 29 октября в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air. Об этом сообщил руководитель судебно-медицинского управления нацполиции Артур Тампи, передает телеканал Channel NewsAsia.



"При помощи анализов ДНК, образцы которых взяты у родственников, установлена личность 125 человек, находившихся на борту Boeing 737 Max 8", - сказал Тампи. Он пояснил, что "процесс опознания завершен, поскольку исследованы все останки, найденные спасателями в районе крушения лайнера". Представитель полиции подтвердил, что среди опознанных граждане Индии и Италии. Всего в авиакатастрофе погибли 189 человек.

Самолет бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море.

Ранее "Страна" сообщала, что Индонезия требует от компании Boeing объяснить причины крушения нового самолета.

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