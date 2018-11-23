В зоопарке Берлина родились детеныши редких суматранских тигров. Этот вид находится под угрозой уничтожения.

В дикой природе проживает не более 450 этих животных. Об этом сообщает ТСН.

"Двое мальчиков и две девочки появились на свет в августе этого года. Их родители выходцы из Индонезии. Именно эта страна является домом суматранских тигров - самых маленьких представителей своего вида", - говорится в опубликованном сообщении.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", у пары яков в Киевском зоопарке родился малыш. "Мама, папа и теленок - дружная семьяю В Киевзоо снова пополнение! В семействе яков родился теленок по имени Миледи! Посетите Киевзоо всей семьей и посмотрите на эту красавицу!", - рассказали в зоопарке Киева.

Отметим, что в Белграде родился белый бизон, предвещающий счастье.