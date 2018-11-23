Наш спортсмен Василий Ломаченко намерен вписать свое имя в историю бокса. Деньги для него - дело второстепенное. Об этом боксер рассказал в интервью BoxNation.

"Деньги - это второстепенное. Моя основная цель - быть в истории. Я хочу вписать свое имя и фамилию в историю бокса. Если вы через 10 лет пойдете в бар, возьмете пиво со своими друзьями и начнете разговаривать о боксе, вы должны вспомнить мое имя. Я хочу ассоциироваться с боксом, это моя цель. Деньги - это деньги. Завтра ты можешь потерять деньги, но свое имя и свою историю ты никогда не потеряешь", - сказал Ломаченко.

Свой следующий бой наш спортсмен проведет против Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Поединок пройдет 8 декабря в Нью-Йорке.

Видео:youtube.com/boxnationofficial

Как сообщала "Страна", Мейвезер объявил о первом бое в смешанных единоборствах. Он дебютирует в японском промоушене по смешанным единоборствам Rizin в понедельник, 31 декабря.

Отметим, что Александр Усик посетит грядущие поединки Александра Гвоздика и Василия Ломаченко.