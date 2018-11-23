В Каменском районе под Черкассами столкнулись две иномарки, два человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Черкасской области.

ДТП с участием двух автомобилей Acura MDX и BMW произошло 22 ноября вблизи села Косари. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля BMW от полученных травм погибли на месте происшествия. В то же время, водитель и пассажир другого автомобиля, получив телесные повреждения, от госпитализации отказались.

Фото: dsns.gov.ua

Спасатели дежурного караула Каменской пожарно-спасательной части, которые прибыли на место ДТП, во избежание возникновения пожара в автомобиле Acura, отключили аккумуляторную батарею и газовый баллон.

Фото: dsns.gov.ua

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