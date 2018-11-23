Аборигены Северного Сентинельского острова в Индийском океане, скорее всего, убили 26-летнего американца Джона Чау, который прибыл к ним проповедовать христианство. О гибели Чау 21 ноября сообщила полиция Андаманских и Никобарских островов, передает "Медуза".

На острове живут сентинельцы - маленькое изолированное племя. По разным оценкам, сентинельцев несколько десятков или сотен человек. Их образ жизни, как считается, соответствует каменному веку. Племя известно крайне агрессивной реакцией на попытки контакта. В 2006 году на острове были убиты двое рыбаков, лодку которых случайно прибило к берегу.Когда власти попытались забрать их тела, аборигены отогнали вертолет, открыв стрельбу из луков. По данным СМИ, пытаться привлечь к ответственности кого-то из жителей острова власти Индии не стали.

По данным полиции, Джон Чау прибыл на Андаманские острова в середине октября. 14 ноября он с помощью местных знакомых и рыбаков, которым заплатил 25 тысяч рупий (около 350 долларов), приблизился к Северному Сентинельскому острову "под прикрытием занятия рыбной ловлей" - и следующим утром в одиночку добрался до берега на каяке. Как сообщает Reuters, с собой он в качестве подарков аборигенам взял ножницы, английские булавки и футбольный мяч - это следует из сохранившегося дневника Чау.

При первом контакте, согласно этим записям, часть аборигенов отнеслась к нему дружелюбно - но другие повели себя очень агрессивно: Чау написал, что в него выпустили стрелу из лука, и она попала в Библию. Американец вернулся к рыбакам, которые ждали его в море на безопасном расстоянии, записал случившееся с ним и отдал им дневник, попросив передать его другу.

По словам источника Reuters, в дневнике Чау сказано: "Я был так добр к ним. Почему они такие злые и агрессивные? <…> Не вините их, если меня убьют".

16 ноября Джон Чау вернулся на остров. На следующее утро рыбаки увидели издалека, как аборигены волокут по пляжу тело и закапывают его в песок.

"Судя по силуэту, одежде и обстоятельствам, это было тело Джона Аллена Чау", - заявили в полиции. Предположительно американец был убит стрелами - но забрать его останки с острова и подтвердить причину смерти властям пока не удалось, пишет Associated Press со ссылкой на полицейских.

О смерти Джона Чау стало известно не сразу. Никто из его местных знакомых не обратился в полицию: вместо этого рыбаки, как и просил погибший, передали дневник его другу и рассказали о случившемся. Друг связался со знакомым Чау в США, тот - с его семьей; мать погибшего обратилась в американское консульство в Индии, которое и информировало полицию. Семь человек, которые помогли Чау добраться до острова, арестованы - полиция говорит, что они осознанно нарушили запрет на посещение острова и тем самым способствовали гибели американца.

Фото: instagram.com

Власти Индии запретили поездки на Северный Сентинельский остров, приняв ряд законов, касающихся, помимо прочего, защиты аборигенов. При этом, как заявил The Guardian местный журналист и активист Дэнис Джайлс, сейчас статус острова неясен - в 2018 году ограничения были ослаблены, однако в сообщении полиции остров по-прежнему называется запретной зоной. Специалист из организации в защиту прав племен Софи Григ отметила, что поездка Чау на остров несла опасность не только для него, но и для племени, так как он мог передать жителям острова какую-либо болезнь, "которая бы буквально истребила их всех".

Джон Чау вырос в американском штате Вашингтон. В детстве он ходил в христианскую школу, а затем учился в христианском университете Орала Робертса в Оклахоме. Там он работал в департаменте миссионерства и проповеди - бывший глава департамента заявил Associated Press, что "не знал более храброго, бескорыстного, отзывчивого человека и друга". По словам одного из знакомых Чау, он хотел отправиться на остров с миссионерскими целями еще со времен учебы.

"Это было не просто приключение - несомненно, он хотел принести им Евангелие Иисуса Христа", - заявил он.

Чау много участвовал в благотворительных программах (в том числе занимался футболом с детьми-беженцами), ездил в Ирак и Южную Африку. Южноафриканский друг Чау рассказал журналистам, что им двигали две страсти - любовь к природе и Христу. Он также был специалистом по оказанию первой помощи в дикой природе (во время работы в этом качестве в Калифорнии его укусила гремучая змея).

Родные Джона Чау опубликовали в его инстаграме пост о его смерти. Они попросили освободить задержанных по делу о его убийстве, поскольку те "не должны быть наказаны за его действия".

"Он любил Бога, жизнь, любил помогать нуждающимся - и не испытывал к сентинельцам ничего, кроме любви. Мы прощаем тех, кого называют виновными в его смерти", - сказано в заявлении.

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