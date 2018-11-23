Поисковик Google создал дудл в честь 110-го дня рождения известного советского детского писателя Николая Носова, автора произведений о Незнайке. Дудл выполнен в стиле первых цветных иллюстраций к сборникам рассказов литератора. На картинке писатель и Незнайка находятся в сказочном городе.

Фото: google.com

При этом в описании к дудлу Google, кроме прочего, обращает внимание на интересный факт: произведение Николая Носова "Приключения Незнайки и его товарищей" изначально было издано сразу на двух языках: русском и украинском. Сам Носов писал только на русском языке, в данном случае перевод на украинский сделал Федор Макивчук. А само произведение впервые было издано с подачи украинского писателя и друга Носова Богдана Чалого в журнале "Барвинок" (на двух языках).

Отметим, дудл с Николаем Носовым могут видеть только жители Украины и России.

Напомним, Николай Носов родился в 1908 году в Киеве. В Украине его семья проживала в Ирпене. С детства будущий литератор увлекался театром, музыкой, шахматами и электротехникой. Сначала учился в Киевском художественном институте, а оттуда перевелся в Московский (Всероссийский) институт кинематографии (ВГИК). После окончания российского заведения он долгое время работал режиссером-постановщиком мультипликационных, научных и учебных фильмов. Карьера Носова как писателя началась со сказок, которые он рассказывал своему сыну и его друзьям. В частности, после Второй мировой войны его рассказы напечатал журнал "Мурзилка". Среди самых известных произведений Носова отметим трилогию романов-сказок о приключениях Незнайки, повесть "Витя Малеев в школе и дома", цикл рассказов "Фантазеры". Умер писатель в 1976 году в Москве, ему было 67 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео дудла в честь 20-летия Googl'а.

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