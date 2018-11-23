В Киевской области задержали сотрудников ГФС, которые требовали взятку в 3 тысячи долларов от адвоката за непривлечение его подзащитного к уголовной ответственности за совершение преступления. Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Начальника одного из отделов следственного управления ГФС Киевской области и его заместителя задержали оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции, следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области", - говорится в сообщении.

Было установлено, что руководители отдела требовали от адвоката неправомерную выгоду за непривлечение его подзащитного к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся процессуальные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки) и избрании меры пресечения.

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