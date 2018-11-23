В американском штате Юта двое подростков в возрасте 14 и 15 лет угнали одномоторный самолет с частного аэродрома и успешно перелетели на нем из города в город, передает ABC News.

На этой неделе подростки сбежали из приюта. На взлетно-посадочную полосу в городе Дженсен они прибыли на тракторе. После угона самолета подростки пролетели 24 км и успешно приземлились в аэропорту города Вернал Риджина. Нарушители были задержаны полицией и доставлены в следственный изолятор.

Фото: facebook.com/UintahCountySheriff

Ранее "Страна" сообщала, что в США ребенок из-за отобранной приставки угнал машину и устроил гонки на 110 км/час.

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