Сегодня утром, 23 ноября, цена на нефть марки Brent на мировых рынках упала до 61,86 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК.

По состоянию на 08:30 по киевскому времени, цена за баррель Brent составляет 61,86 долларов за баррель. Это на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Снижение цены на нефть произошло после заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией.

Напомним, вчера днем цена нефти Brent находилась на уровне 63,23 долларов за баррель.

Ранее "Страна" сообщала, что в следующем году цены на нефть будут зависеть от трех человек.

Также мы писали о том, что нефть Brent упала в цене до летнего уровня из-за спасательного круга США, брошенного Ирану.