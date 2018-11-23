Верховная Рада ранним утром 23 ноября приняла госбюджет-2019. За документ в целом проголосовали 240 депутатов. Против высказались 28 народных избранников.

"Страна" выяснила, как голосовали по законопроекту в каждой из фракций.

Против из БПП оказался только Сергей Каплин. Группа "еврооптимистов" - Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук - не голосовали. Всего фракция дала за бюжет 108 голосов.

В "Народном фронте" в основном голосовали "за" - против не было никого, воздержавшихся тоже.

Из внефракционных против высказались в основном "свободовцы" - Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко, Олег Осуховский. "За" из этой группы голосовало 18 депутатов - из 60-ти.

Недавно перешедшие в список внефракционных Юрий Бойко и Сергей Левочкин не голосовали за бюджет. Ранее они вышли из "Оппозиционного блока" и создали новое депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Из поредевшей после раскола фракции "Оппоблока" - 16 голосов против. Но нашлось и четыре "за". Проект бюджета поддержали Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин (показательно, что его старший брат Михаил Добкин голосовал против), Владимир Гусак и Юрий Мороко. Все они относятся к так называемой "ахметовской" части фракции, которую сторонники Юрия Бойко обвиняют в сговоре с Петром Порошенко с целью раскола оппозиционного лагеря юго-востока. "Ахметовцы" обвинения отрицают. А голосование за бюджет называют технической ошибкой и говорят, что будут отзывать голоса.

Впрочем, стоит напомнить, что не так давно часть депутатов из "ахметовской" части ОБ проголосовали за нужный президенту закон об экспорте леса под видом "дров". И потом также некоторые из них заявили о "технических ошибках".

Полным составом за бюджет не голосовала фракция "Самопомощи", дав пять голосов против.

"Видродження" почти полностью проголосовало "за", за исключением Виктора Бондаря (против) и Валерия Писаренко (отсутствовал).

Радикальная партия Ляшко практически вся воздержалась, не дав голосов ни за, ни против бюджета. А "Батькивщина" полным составом не явилась на голосование.

"Воля народа" дала 16 голосов "за" из 19 депутатов.

"Страна" уже опуликовала репортаж из Верховной Рады, где бюджет принимали под воздействием алкоголя.

Также вчера нардепы приняли в первом чтении изменения в Конституцию о курсе Украины на НАТО. За этим приехал присмотреть лично Петр Порошенко. Мы узнали, кто проголосовал за этот законопроект.