На заседании Верховной Рады в пятницу, 23 ноября, запланирован час вопросов к правительству. Это указано в повестке дня, обнародованной на сайте парламента.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть проект закона об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи и проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

Повесткой дня предусмотрено также заседание, посвященное памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, которое должно начаться в 15:00.

Напомним, несмотря на то, что заседание ВР, на котором народные депутаты приняли Госбюджет на 2019 год, затянулось до утра пятницы, сегодняшнее заседание решили не отменять. Рада начнет работу в 10:00.

Как накануне анонсировал спикер ВР Андрей Парубий, с согласия большинства, пятничное заседание будет сокращенным.

Ранее "Страна" писала о том, что Парубий закрыл ночное заседание Рады. Нардепы уже готовятся отменять законы, которые приняли накануне "черной пятницы".