Сегодня, 23 ноября, донецкий Шахтер сыграет в чемпионате Украины против ФК Львов. Болельщиков ждет очень технологичный сюрприз от "горняков". После свистка об окончании первого тайма счастливчик получит футбольный мяч, который к нему на трибуну доставит дрон.

Об этом сообщает пресс-служба дончан в своем Facebook.

"Купи билет в SkyUp Club - получи игровой мяч прямо с поля! 23 ноября в перерыве матча Шахтер - ФК Львов состоится розыгрыш мяча, которым еще несколько секунд назад играли футболисты. Приз счастливчику прямо с поля доставит грузовой дрон. Для участия в конкурсе нужно приобрести билет в SkyUp Club и прийти в пятницу на поединок", - сообщили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Шахтера Марлос не успеет восстановиться к решающему матчу против Хоффенхайма в Лиге чемпионов.

Такэе мы рассказывали, что Шахтер показал все невероятные голы Майкона после дальних ударов.