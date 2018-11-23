Во львовском лицее имени Пулюя (бывшая СОШ №83) родители учеников одного из первых классов уже второй день не пускают своих детей на учебу из-за агрессии одного из школьников, пишет Zaxid.net.

Заместитель директора по воспитательной работе лицея Елена Мартынюк сообщила, что в четверг, 22 ноября, в школе отсутствует большая часть 1В класса. Родители первоклашек требуют отчислить из школы одноклассника их детей. В частности, их беспокоит агрессивное поведение 7-летнего школьника.

"На прошлой неделе ученик, против которого бунтуют, проявлял агрессию к одноклассникам. Такая ситуация случается не впервые. Последние несколько месяцев с школьником работает наш школьный психолог, однако поведение ученика не улучшается. Поэтому у родителей не выдержали нервы", - подтвердила Елена Мартынюк.

О том, в чем именно проявлялась агрессия школьника, она отказалась говорить. Однако "ЧБ инфо" пишет, что семилетний мальчик держит в страхе весь класс - бьет одноклассников, нецензурно выражается и даже мочился на других детей. Эту информацию подтвердила мать первоклассницы Татьяна Косей. "Одноклассник моей дочери постоянно срывает уроки, пренебрежительно общается с учительницей, бегает за детьми с ножницами, душит себя руками, падает на пол и устраивает истерики. Он также похищает у детей вещи, а на этой неделе он помочился на мальчика в туалете. Этот ребенок ведет себя так с начала учебного года. Мама этого мальчика на любые замечания на неприемлемое поведение ее сына реагирует также агрессивно", - сообщила Татьяна Косей.

Елена Мартынюк подчеркнула, что позиция администрации школы заключается не в том, чтобы отчислить ребенка, а помочь ему. После того, как почти весь 1В не явился на уроки, руководство школы сообщило о поведении первоклассника в полицию, отдел образования Галицкого и Франковского районов и службу по делам детей. Чиновники должны проверить условия, в которых проживает ребенок.

"Мы сообщили родителям, которые протестуют, что не можем изолировать ребенка. Пытаемся сейчас выяснить причины агрессивного поведения первоклассника. Родители мальчика разведены, мать проживает с другим мужчиной. Сейчас мама мальчика отказалась идти на контакт с родителями класса, однако общается со школьным психологом. Я разговаривала с родителями класса и подчеркнула, что первоклассник сейчас, во время уроков, и в перерывах находится под постоянным наблюдением психолога и учителей, поэтому у них нет больше причин оставлять детей дома", - говорит Мартынюк.

Однако Татьяна Косей, мать школьницы 1В класса, сообщила, что родители пока не собираются пускать детей в школу. "Этот вопрос должна решить дирекция школы. Если психологу и учителям трудно повлиять на ситуацию, то, возможно, стоит принять другие, более радикальные действия. Позиция родителей учеников класса 1В однозначная: наши дети не придут в школу, пока здесь учится их агрессивный одноклассник", - отметила Татьяна Косей.

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