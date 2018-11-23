Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о евробляхах, принятые Верховной Радой. Об этом глава государства сообщил в своем Facebook.

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом.

Это - непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто. Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И вот чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто.

Владельцев призываю в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста. Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой, и подписание указанных законов - шаг в этом направлении. Спасибо всем за понимание и способность к компромиссу", - написал Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что евробляхеры анонсировали новую акцию протеста.

Также мы рассказывали, что у Авакова подсчитали, что "евробляхеры" по всей стране провели 54 акции протеста.