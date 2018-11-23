Два сотрудника полиции погибли при нападении неизвестных на консульство Китая в городе Карачи в Пакистане, передает Geo TV.

Еще один полицейский получил ранения. "Три или четыре человека пытались ворваться в китайское консульство и устроили стрельбу, когда их стали останавливать охранники", - сообщил источник телеканала. Сообщается, что один из нападавших убит. На месте инцидента работает полиция. Сведений о пострадавших дипломатах и сотрудниках консульства не поступало.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" (пакистанская провинция), которая заявила, что акция будет продолжена.

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