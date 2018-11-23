Нацбанк Украины (НБУ) на сегодня, 23 ноября установил официальный курс гривны на уровне 27,75 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 2774,5837 гривен за 100 долларов (-2,9061 гривен).

Также Нацбанк понизил курс евро на 5 копеек до 31,64 гривен за евро. Официальный курс евро на 23 ноября установлен на уровне 3163,8578 гривни за 100 евро (-4,9803 грн).

Ранее "Страна" сообщала, что курс гривни на межбанке в четверг уступил доллару две копейки.

Также мы писали о том, что доллар пошел в рост к гривне накануне американского Дня Благодарения.