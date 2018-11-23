В Харьковской области полиция разоблачила преступную группировку, которая специализировалась на угонах элитных автомобилей.

Полицейские уже установили места, где автоворы прятали похищенные машины. Во время проведения санкционированных обысков оперативники обнаружили и изъяли похищенные иномарки - Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus. Об этом передает пресс-служба национальной полиции.

Фото: npu.gov.ua

"Вышли на след похитителей сотрудники отдела раскрытия незаконного завладения транспортными средствами Управления уголовного розыска областного главка полиции. Разработка группы длилась в течение полугода. За это время полицейские задокументировали противоправные действия злоумышленников, которые специализировались на незаконном завладении "элитными" автомобилями иностранного производства", - рассказали в полиции.

Злоумышленники в своей преступной деятельности использовали устройства для принудительного открывания замков дверей транспортных средств, алгоритмические "кодграбберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало возможность полностью контролировать и управлять автомобилями.

В состав группы входили пять человек в возрасте от 30 до 41 года, двое из которых являются уроженцами России. Среди воров были четко распределены роли - руководил деятельностью группы 30-летний мужчина, двое других его подельников были непосредственными исполнителями.

"Автоворы были осведомлены о методах оперативно-розыскной деятельности, придерживались правил конспирации и избежания уголовной ответственности при совершении преступлений. Они использовали альтернативные виды телефонной связи, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняли абонентские номера.

Во время совершения преступлений и непосредственно после их совершения, а также для проведения наблюдения за пострадавшими, в качестве машины "сопровождения" злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации и отечественного производства. Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения", - уточнили в полиции.

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