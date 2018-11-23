Вчера, 22 ноября, в Албании вспыхнули массовые беспорядки, вызванные решением правительства снести жилые дома для прокладки новой трассы. Об этом передает AP.

Несколько сотен албанцев пытались прорваться в парламент и вступили в стычки с полицией. В ходе столкновений пострадали 12 полицейских и трое демонстрантов.

Полиция заявила, что 11 протестующих были задержаны, и они ищут остальных зачинщиков драк, стремясь выявить тех, кто "проявил насилие в отношении полиции и призывал других протестующих к насильственным действиям".

Напомним, что правительство объявило о планах снести 317 зданий, чтобы расширить дорогу, окружающую столицу Албании Тирану. Власти пообещали выкупить землю и здания у тех, у кого есть доказательства прав собственности.

Премьер-министр Эди Рама призвал протестующих "получить то, что дает вам закон и уйти с дороги".

Ранее "Страна" сообщала, что в Албании задержали убийцу украинской бизнес-леди Анастасии Лашмановой.

Также мы рассказывали, что в Албании прошли крупнейшие протесты с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы.