После завершения группового этапа Лиги наций УЕФА, в европейском футбольном союзе уже определили даты группового этапа следующего розыгрыша Лиги сезона - 2020/2021. Об этом передает ТАСС.



Первый тур второго розыгрыша Лиги наций пройдет 3-5 сентября 2020-го, второй - 6-8 сентября, третий - 8-10 октября, четвертый - 11-13 октября, пятый - 12-14 ноября, шестой - 15-17 ноября.

В лиге А выступят сборные Англии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Дании, Испании, Италии, Португалии, Нидерландов, Украины, Франции, Швеции. Победители групп лиги А попадут в финальную стадию турнира, которая пройдет в июне 2021 года. Команды, занявшие последние места, опустятся в лигу В.

В лиге В выступят команды Австрии, России, Германии, Исландии, Норвегии, Польши, Сербии, Уэльса, Финляндии, Хорватии, Чехии и Шотландии.

Лигу C составят сборные Албании, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Косова, Македонии, Румынии, Словакии, Турции, Северной Ирландии, Словакии и Черногории.

В лиге D выступят сборные Азербайджана, Андорры, Армении, Гибралтара, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Сан-Марино, Словении, Фарерских островов и Эстонии.

За первый в истории трофей Лиги наций поспорят сборные Англии, Нидерландов, Португалии и Швейцарии, которые победили в своих группах лиги А. Полуфиналы, матч за третье место и финал турнира пройдут с 5 по 9 июня 2019 года в Португалии.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Шахтера Марлос не успеет восстановиться к решающему матчу против Хоффенхайма в Лиге чемпитонов.