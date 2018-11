Полиция Англии опубликовала новые видеокадры с Петровым и Бошировым, которых подозревают в отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Видео и обращение к общественности размещено на официальном Twitter полиции.

На первом видео Петров и Боширов запечатлены на вокзале в Солсбери, куда они прибыли незадолго до полудня 4 марта.

На втором - подозреваемые в районе 11:58 идут мимо заправки по улице Уилтон-роуд, расположенной неподалеку от дома Скрипаля. На третьей видеозаписи двое мужчин идут в направлении вокзала по улице Фишертон-стрит примерно в 13:00 часов и проходят по мосту через реку Эйвон. В какой-то момент Петров замедляет шаг, останавливается, достает телефон и фотографирует. Пара затем продолжает свой путь, попутно с улыбкой что-то обсуждая.

Помимо видеозаписей Скотленд-Ярд также опубликовал фотографии трех пластмассовых деталей белого цвета, похожих на составные части пульверизатора.

Следствие ведет поиск свидетелей, которые могли видеть россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, полицейских интересует прояснение "одного из ключевых моментов", связанного с тем, где находился поддельный парфюмерный флакон от духов Nina Ricci с момента, когда он был выброшен 4 марта, вплоть до того, когда 27 июня его обнаружил Чарли Роули.

"Если вы думаете, что в это время вы видели розовую коробку или флакон где-нибудь в Солсбери, тогда свяжитесь с нами, пожалуйста", - заявил старший национальный координатор контртеррористического подразделения столичной полиции Дин Хейдон.

"Мы по-прежнему полны решимости выявить и привлечь к ответственности всех тех, кто несет ответственность за эти безрассудные действия", - добавил Хейдон.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция нашла бутылочку с ядом "Новичок", которым отравили Скрипалей.

New footage released by the investigation team examining the #novichok #salisbury attack.



We remain determined to identify and bring to justice all those responsible for the reckless acts.



