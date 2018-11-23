Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США не пропустят на свою территорию караван мигрантов, который идет из Уругвая. Об этом передает корреспондент Голоса Америки Стив Херман со ссылкой на официальное заявление Госдепа.

Фото: twitter.com/W7VOA

В заявлении также отмечается, что идущим в караване может угрожать опасность со стороны тех, кто пытается их эксплуатировать.

"Караванам мигрантов не будет разрешен въезд в Соединенные Штаты. Существует реальная угроза для безопасности и обеспечения прав человека для мигрантов со стороны тех, кто хотел бы нажиться на них", - говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь также заявил о готовности сотрудничать с мексиканским правительством по всем аспектам отношений стран, включая изучение возможностей стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа самой же Мексики.

Ранее "Страна" сообщала, что на США из Центральной Америки выдвинулся четвертый караван мигрантов.

Также мы рассказывали, что первые участники каравана мигрантов смогли нелегально пробраться из Мексики в США.