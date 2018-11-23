В Раде всю ночь 23 ноября кипела бурная работа. Нардепы приняли госбюджет-2019 и поправки а Налоговый кодекс. Спикер Рады Андрей Парубий закрыл пленарное заседание Верховной Рады только утром, около 06.00. Об этом передает телеканал 112 Украина.

Парубий заявил, что утреннее заседание в пятницу отменять не будут, так как "это день рассмотрения проектов постановлений об отмене принятых сегодня решений".

Напомним, что очень часто после принятия в парламенте важных решений с нарушениями регламента отдельные народные депутаты регистрируют проекты постановлений об их отмене, блокируя таким образом подписание законодательных актов спикером Рады.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада уволила министра аграрной политики Кутового, заявившего об отставке еще полтора года назад.