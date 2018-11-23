Сегодня ночью, 23 ноября, Верховная Рада при рассмотрении госбюджета-2019 приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс. Нардепы одобрили во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Об этом передает РБК-Украина.



В зале Рады был и премьер Гройсман, Фото: РБК-Украина, Анастасия Светлевская, Владислав Красинский

За документ после многих провальных рейтинговых голосований во втором чтении проголосовали 236 парламентариев.



Что с акцизами на табак

Законом увеличиваются с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%. При этом устанавливается нулевая ставка акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

При этом для обеспечения контроля за целевым использованием спирта планируется установить перечень требований к предприятиям, которые получают спирт по нулевой ставке акцизного налога, и предусмотреть, что такие предприятия должны быть оборудованы расходомерами полученного спирта и расходомерами объема произведенной продукции, информация с которых ежедневно передается в контролирующие органы.

Кроме того, устанавливается, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога горючего и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.

Документом предлагается повысить с 1 января 2019 года ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 25 грн/тонну в 2022 году (ежегодное повышение на 5 грн/тонну).

Также предполагается установить, что с 1 января 2019 до 31 декабря 2019 года (включительно) к ставке рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды применяется коэффициент, равный 1,1.

Увеличиваются ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

Кроме того, в проекте закона предлагается повысить контроль за оборотом горючего. Для этого планируется отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРП - Прим. Ред.) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения (в настоящее время учет осуществляется в разрезе субъектов хозяйствования).

Посылки из-за рубежа для украинцев



Также принятым документом предлагается снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро.

Согласно проекту, предусматривается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз в Украину товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физлица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях.

"Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро", - говорится в пояснительной записке к закону.

Также предусмотрено признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, которые будут осуществлять начисление и уплату налоговых обязательств по НДС в бюджет.

Электрокары на десерт

После более десятка провальных голосований за правку о налогообложении ввоза электромобилей Рада все же включила эту норму в Налоговый кодекс. Она предусматривает, что временно, до 2022 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).