Верховная Рада Украины в длинную "бюджетную ночь" на черную пятницу проголосовала за государственный бюджет на 2019 год.

За проект государственного бюджета Украины с изменениями на 2019 год проголосовали 240 депутатов.

Всего ко второму чтению народные депутаты подали в этот законопроект 523 поправок. Основные макроэкономические показатели в бюджете ко второму чтению остались неизменными - инфляция на уровне 7,4%, рост экономики на 3% и дефицит бюджета в 89,3 млрд. грн или 2,3% ВВП.

Как указано в пояснительной записке к проекту №9000 ко второму чтению, доходы госбюджета в 2019 году составят 1,31 трлн. грн. Это на 18,1 млрд. грн. больше, чем планировалось изначально. Общий фонд увеличили на 12,9 млрд. грн., а специальный - на 5,2 млрд. грн. При этом 17,7 "лишних" миллиардов пойдут в госбюджет, а 400 млн. грн. - в местные бюджеты.

Ранее "Страна" сообщала, как переписали проект бюджета-2019 ко второму чтению, а также о том, что Рада заморозила принятие бюджета Украины до черной пятницы.